Mudanya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde M.D.N ile D.B.I. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.D.N'nin ateş etmesi sonucu D.B.I. yaralandı. Polis, kaçan M.D.N'nin yakalanması için çalışma başlattı.