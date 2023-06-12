Mudanya'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde M.D.N ile D.B.I. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.D.N'nin ateş etmesi sonucu D.B.I. yaralandı. Polis, kaçan M.D.N'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Halitpaşa Mahallesi Yeni Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan M.D.N (27) ile D.B.I. (24) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D.N, yanındaki tabancayla ateş ederek D.B.I'yı yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üzerinde tabanca ele geçirilen D.B.I, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, kaçan M.D.N'nin yakalanması için çalışma başlattı.