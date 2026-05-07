Mudanya'da sahipsiz hayvanlar için koordinasyon toplantısı yapıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kaymakamlık tarafından sahipsiz hayvanlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, sahipsiz hayvanların tespiti, toplanması, sağlık kontrolleri ve bakımevlerine sevk süreçleri ele alındı. Ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi konuları üzerinde duruldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ayhan Terzi başkanlığındaki toplantıda, ilçe genelindeki sahipsiz hayvanların tespiti, toplanması, sağlık kontrollerinin yapılması ve bakımevlerine sevk süreçleri değerlendirildi.

Mevcut çalışmalar ele alınarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Ayrıca hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verilmesine yönelik tedbirler masaya yatırıldı.

Kaymakam Terzi, vatandaşların huzur ve güvenliğiyle sahipsiz hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamalarının öncelikli olduğunu belirterek, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantıya, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu ve Mudanya Orman İşletme Şefi Leyla Koca katıldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
