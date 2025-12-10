Haberler

Bursa'da sahilde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan erkek cesedi, kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Ali Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, saat 17.00'de Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisindeki sahilde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş cansız bedeni fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bir erkeğe ait olduğu ve denizden gelerek kıyıya vurduğu belirlenen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/ Bursa,

