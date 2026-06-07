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Bursa'da Yeşilay tarafından "Sağlıklı Nesiller, Temiz Yarınlar Yürüyüşü" düzenlendi

Bursa'da Yeşilay tarafından 'Sağlıklı Nesiller, Temiz Yarınlar Yürüyüşü' düzenlendi
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Bursa Mudanya'da Yeşilay tarafından düzenlenen 'Sağlıklı Nesiller, Temiz Yarınlar Yürüyüşü' ile bağımlılıkla mücadele ve çevre bilinci vurgulandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Yeşilay Bursa Şubesi tarafından "Sağlıklı Nesiller, Temiz Yarınlar Yürüyüşü" düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadele ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte çevreciler, aileler ve çocuklar bir araya geldi. BUDO İskelesi önünden başlayan yürüyüş, Mütareke Meydanı'nda sona erdi.

Burada düzenlenen programda konuşan Yeşilay Bursa Şube Başkanı Feyza Oğraş, çocuklara bırakılacak en değerli mirasın sağlıklı yaşam kültürü, temiz çevre ve yaşanabilir bir dünya olduğunu söyledi.

Oğraş, sağlıklı bireylerin yetişmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bugün attığımız adımlar sadece sahil boyunca atılmış adımlar değildir. Bu adımlar; bağımlılıklardan uzak, sporla iç içe, doğaya saygılı ve geleceğine sahip çıkan nesiller için atılmış adımlardır." dedi.

Yeşilay Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Semra Tiritoğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, bağımlılıkla mücadele ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık mesajları verdi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
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