AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL ÇÖKTÜ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bir zeytin ağacının devrilmesine ve parke kaplı bir yolun çökmesine neden oldu. Bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.
AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL ÇÖKTÜ
Bursa'nın Mudanya ilçesinde de etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Altıntaş Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir zeytin ağacı yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, Burgaz Mahallesi Kızıltoprak Caddesi'ndeki parke kaplı yolda dün meydana gelen çökme nedeniyle kayan toprak yolun alt kısmında bulunan istinat duvarına kadar ulaştı. Bölgedeki vatandaşlar olası bir heyelana karşı tedirginlik yaşarken, yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.