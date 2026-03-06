Haberler

Bursa'da ramazan tedbirleri kapsamında trafik uygulaması yapıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis, ramazan ayı kapsamında trafik denetimi gerçekleştirdi. Sürücüler belgeleri kontrol edilirken, aşırı hız ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde polis ekipleri tarafından ramazan ayı tedbirleri kapsamında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ile motorize Yunus ekipleri, Bursa Asfaltı Kantar mevkiinde uygulama yaptı. Denetimlerde Mudanya istikametine seyreden araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Sürücülere aşırı hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Uygulama kapsamında çok sayıda araç ve kişi kontrol edilirken, ekipler tarafından genel güvenlik kontrolleri de gerçekleştirildi. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin farklı noktalarda devam edeceğini belirtti.

