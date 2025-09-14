Haberler

Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı

Galatasaray maçı sonrası elindeki poşet rakip taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.