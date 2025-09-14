Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.