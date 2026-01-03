Haberler

Oltaya takılan martıyı ekipler kurtardı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizde oltaya takılan bir martı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Mudanya ilçesinde, balık tutmak isteyen amatör balıkçının denize attığı oltaya martı takıldı. Denizde çırpınan martının su üstünde hareketsiz kaldığını anlayan balıkçı, 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekibinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları martıyı dolandığı misina ve üzerinde balık bulunan oltadan kurtardıktan sonra doğaya saldılar. Martının kurtarılmasına tanıklık eden çevredekiler ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

