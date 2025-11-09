Mudanya'da Motosikletli Kaza: Bir Yaralı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası otomobil sürücüsü kaçtı, polis yakalama çalışması başlattı.
Mudanya'dan Bursa istikametine giden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 JRD 69 plakalı otomobil, Aydınpınar mevkisinde, A.K. (28) yönetimindeki 16 BHU 745 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel