Mudanya'da meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kaza Hasanbey Mahallesi'nde çocuk parkının önünde bisikletiyle gezen bir kişi ile araç çarpışması sonucu meydana geldi. Diğer kaza ise Mudanya'dan Bursa istikametine giden bir aracın motosiklete çarpması sonucu yaşandı. Her iki kazada da yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.