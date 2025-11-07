Haberler

Mudanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü, İki Yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkarak kayalara çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü ve yolcu, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde kontrolden çıkıp, kayalara çarparak ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kumyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y. (68) yönetimindeki 59 RS 954 plakalı otomobil, iddiaya göre virajda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki kayalara çarpıp, ters döndü. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki kişi, araçta sıkıştı. Sürücü ve yanındaki kişi, kaza yerindeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı iki kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
