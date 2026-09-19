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Mudanya'da kalp krizi geçiren servis minibüsü sürücüsü otomobille çarpışıp yaralandı

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Mudanya'da kalp krizi geçiren servis minibüsü sürücüsü otomobille çarpışıp yaralandı
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Mudanya'da kalp krizi geçiren 55 yaşındaki servis minibüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti; kontrolden çıkan minibüs karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı yönden gelen otomobille çarpışan servis minibüsünün sürücüsü M.O. (55) yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hasanbey Mahallesi Engin Ediyaman Caddesi'nde meydana geldi. 16 S 9335 plakalı servis minibüsünün sürücüsü M.O., iddiaya göre kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs karşı yönden gelen 16 ALN 278 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı M.O., ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılı. Tedaviye alınan M.O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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