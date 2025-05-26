Mudanya'da İnşaat Mühendisinin Cesedi Bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mehmet Alper'in denizde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde, inşaat mühendisi Mehmet Alper'in (27) denizde cesedi bulundu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Mudanya ilçesi Tirilye sahilinde meydana geldi. Denizde erkek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, cesedi denizden çıkardı. Yapılan incelemede ölü bulunan kişinin inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu belirlendi.
KAYIP İHBARI YOK
Kayıp ihbarı olmadığı öğrenilirken, Alper'in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.