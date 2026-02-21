Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mudanya- Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan ağaç, toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı