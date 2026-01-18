Haberler

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ayin ve haç çıkarma törenine Fener Rum Patrikhanesi temsilcileri katıldı. Törende soğuk denize atlayarak haçı çıkaranlar, yöresel oyunlarla etkinliği sonlandırdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2026. yıl dönümü dolayısıyla ayin ve denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi.

Tirilye Kültür Merkezi'nde (eski Panayia Episkepsis- Aziz Vasiliyos Rum Ortodoks Kilisesi) düzenlenen töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos adına Fener Rum Patrikhanesi Silivri Metropoliti Maksimos Vgenopulos yönetti.

Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından Maksimos Vgenopulos ve ayine katılanlar kortej halinde Tirilye sahiline yürüdü.

Metropolit Maksimos'un kurdeleye bağlı suya attığı haç için tekneden 6 kişi soğuk ve dalgalı denize atladı. Denize atlayanların ulaştığı haç, daha sonra metropolit tarafından yeniden karaya çekildi.

Sahildeki ritüelin ardından programa katılanlar yeniden Tirilye Kültür Merkezi'ne geçip yöresel oyunları izledi.

Programa, Bursa Ortodoks Topluluğu Metropoliti Yuakim Billis de katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel


