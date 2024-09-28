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Mudanya'da Feribot Tuvaletinde Erkek Cesedi Bulundu

Mudanya'da Feribot Tuvaletinde Erkek Cesedi Bulundu
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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde, İDO'ya ait bir feribotta tuvalette bir erkeğin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı- Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı. Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi. İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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