Erasmus+ Programı'na katılan yabancı öğretmenler Mudanya'da ilkokulu ziyaret etti

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Mütareke İlkokulu, Erasmus+ Programı çerçevesinde İtalya'dan gelen öğretmenlerle 'çevre ve sürdürülebilirlik' temalı dersler düzenledi. Öğrenciler geri dönüşüm ve sıfır atık konularında etkinlikler gerçekleştirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Mütareke İlkokulu, Erasmus+ Programı kapsamında İtalya'dan gelen öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen "çevre ve sürdürülebilirlik" temalı ortak derslere ev sahipliği yaptı.

İtalya'daki Istituto Comperensivo IC Malfer İlkokulu'ndan gelen 4 öğretmen, program çerçevesindeki işbaşı gözlem faaliyeti kapsamında Mütareke İlkokulu'nda misafir oldu.

Ziyarette sınıflardaki geri dönüşüm, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında yürütülen çalışmalar gözlemlendi, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan model, materyal ve oyunlara katılım sağlandı. Öğrenciler, ürettikleri çalışmaları İtalya'daki akranlarına hediye olarak gönderdi.

Faaliyetin son gününde okul müdürü Hayrettin Minare eşliğinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal ve şube müdürleri sınıf içi etkinliklere katıldı.

Topal, bu tür projelerin dil becerileri, kültürlerarası etkileşim ile akademik ve kişisel gelişime katkı sağladığını belirterek, ev sahibi okula ve misafir öğretmenler Maria Dall Agnola, Francesca Pezzin, Federica Ritacca ve Dina Lorenzi'ye teşekkür etti.

İngilizce Öğretmeni Yeliz Mehmetoğlu Kılınç rehberliğinde gerçekleştirilen soru cevap sohbetinde memnuniyet duyduklarını belirten İtalyan öğretmenler, yönetim ve öğrencilere teşekkür etti.

Program kapsamında Mudanya, Trilye, İznik ve Gölyazı'ya da gezi düzenlendi.

