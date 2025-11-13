Mudanya'da Ehliyetsiz Sürücü Motokuryeyi Yaraladı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç, bir motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye yaralanırken sürücü olay yerinden kaçmadı.
E.K. yönetimindeki 16 CAC 57 plakalı hafif ticari araç, Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde Ö.A'nın kullandığı 34 FVG 306 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye yaralanırken, hafif ticari araç bir sitenin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motokurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel