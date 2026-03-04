Haberler

Bursa'da "dur" ihtarına uymayan motosikletliye ve sahibine 285 bin lira ceza kesildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine toplam 285 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince Güzelyalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi'nde yapılan trafik denetimleri sırasında "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü ekiplerce yakalandı.

Sürücüye motosiklet sahibine ilgili kanunlara muhalefet suçlarından 285 bin lira para cezası kesildi, motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

