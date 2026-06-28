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Takla atan otomobilin sünücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sünücüsü yaralandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Z.D. (34) yaralandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Z.D. (34) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Mudanya kara yolu Aydınpınar mevkisinde meydana geldi. Z.D.'nin kontrolünü yitirdiği 16 APJ 021 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Z.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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