Mudanya'da "Adalet Masası"... İyi Partili Türkoğlu: "Kimse Türkiye'nin Onurunu Terör Hesaplarına Teslim Edemez"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Kimse Türkiye’nin onurunu terör hesaplarına teslim edemez. Bu, 85 milyonun onur mücadelesidir" dedi.

İstanbul Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Mudanya'da "Adalet Masası" kurarak hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak yürüttüğü  süreci  protesto etti. Akbaba, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu siyah çelengi denize bıraktı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da Akbaba'ya destek verdi. Akbaba,  "Şehitlerimizin ruhunu sızlatanları şiddetle kınıyorum. Bu hain projeden vazgeçmedikleri sürece onları affetmeyeceğim" dedi. Akbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim evlatlarımız, bu kahrolası pazarlıklar yapılsın diye mi can verdiler?. Tabii ki hayır. Onların onurunu korumak bizden önce, uğruna canlarını verdiği devletimizin görevi değil mi? Kurduğum bu adalet masasında işte devletin bu görevimi sorguluyorum ben. Bunu da bütün şehit anneleri için bir görev biliyorum. Bu siyah çelenk de terör örgütü PKK ve onun baş katili Abdullah Öcalan ile yapılan kirli pazarlıkları protesto etmek içindir."

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da Akbaba'nın "Benim vergimle maaş alan milletvekillerini göreve davet ediyorum" sözlerini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü siz yıllardır İmralı ile masa kuruyorsunuz; şehit anası ise adalet masası kuruyor. Biz de bu milletin vicdanı olarak o masanın yanında dimdik durmaya geldik.

"Şehit annelerinin göz yaşlarının hiç mi değeri yok?"

Pakize Anne'ye 'haddini bil' diyecek kadar kendisini kaybeden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, o parmağı asıl sallaması gerekenlere neden sallamadığını bir kez da buradan Mudanya'dan soruyorum. Size şehit anaları yerine İmralı'yı mı öncelemeniz söylendi? Şehit annelerinin göz yaşlarının hiç mi değeri yok? O parmağı Kandil'e neden sallamıyorsun? Terörün siyasi uzantılarına aynı tonda konuşabiliyor musunuz? Sizin asıl göreviniz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehitlerinin ve ailelerinin hakkını savunmak değil mi?

Bu milletin vergisiyle oturduğunuz makam koltuğu, devletin vakarını korumak için mi, yoksa terörle yürütülen pazarlıkları koruma koltuğu mu? Bizler, şehit annelerinin onurunun, Türk milletinin vicdanının ve Türk devletinin kırmızı çizgilerinin tam ortasında duruyoruz. Kimse şehit annesine parmak sallayamaz! Kimse İmralı'ya masa kurup milletimize 'sabredin' diyemez. Kimse Türkiye'nin onurunu terör hesaplarına teslim edemez. Bu, 85 milyonun onur mücadelesidir."

