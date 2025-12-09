Bursa'da evden yüklü miktarda altın çalan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir evden yaklaşık 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Çayönü Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, evindeki ziynet eşyalarının çalınması üzerine jandarmaya başvurdu.

Olayla ilgili araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aynı mahallede bulunan muhtarlık binasının içindeki kamera kayıt cihazının da çalındığını tespit etti.

Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarının 12 günlük kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin aynı mahallede ikamet eden İ.A. olduğunu belirledi.

Evinde yakalanan İ.A'nın, ifadesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini ve daha sonra kuyumcuya giderek altınları bozdurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.