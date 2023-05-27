Mudanya Belediyesi Kumyaka Meydan Projesi Çalışmalarına Başladı

Mudanya Belediyesi, Kumyaka Mahallesi için meydan projesi çalışmalarına başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, proje hakkında Kumyaka halkına bilgi verdi. Proje kapsamında çocuk oyun alanı, dinlenme alanı, yöresel satış bölümleri gibi alanlar planlanıyor.

Mudanya Belediyesi, Kumyaka Mahallesi için meydan projesi çalışmalarına başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, proje hakkında Kumyaka halkına bilgi verdi.

Başkan Türkyılmaz, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve birim müdürleri, Kumyaka'da düzenlenen toplantıda, mahalle sakinlerini meydan projesi ile ilgili bilgilendirdi. Türkyılmaz, toplantıda şunları kaydetti:

"1755 METREKARE ALAN ÜZERİNDE ŞEKİLLENMESİ PLANLANIYOR"

"Proje demokrasisi ile şekillenen projemizde halka rağmen değil, halkla birlikte hareket ediyoruz. Tarihi ve turistik yönleriyle öne çıkan Kumyaka'mızın meydan projesinin bin 755 metrekare alan üzerinde şekillenmesi planlanıyor. Çocuk oyun alanı, dinlenme alanı, büfe gibi alanların planlandığı meydanda, Kumyakalı üreticiler için yöresel satış bölümleri de planlanacak."

Projenin sunumunu Mudanya Belediyesi Peyzaj Teknikeri Hanife Karaman yaptı. Sunumun ardından Kumyakalıların görüş ve önerileri alındı.