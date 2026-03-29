Bursa'da toprak kayması nedeniyle kapanan sahil yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonrası kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan Mudanya-Altıntaş sahil yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde, yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, ekipler de yol temizleme çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede güvenlik tedbirlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, aynı noktada şubatta da toprak kayması meydana gelmişti.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
