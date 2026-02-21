Heyelanda kapanan sahil yolu açıldı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Mudanya- Altıntaş sahil yolu, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Mudanya ilçesi Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde, dün saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan ağaç, toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapanırken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de bu sabah temizlik çalışması başlatı. Ekipler, 5 saat süren çalışmanın yolu temizleyerek yeniden trafiğe açıldı. Bölgede olası yeni heyelan riskine karşı ekiplerin kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı