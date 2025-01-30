Mucur'da Kazınmış Motosikletlere El Konuldu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde şase ve motor numaralarının kazındığı tespit edilen 8 motosiklete el konuldu, sürüclerine işlem yapıldı.

Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması, motosiklet hırsızlığını önlemek, şüphelilerin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçede yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren motosikletlere karşı uyarı yapılırken, şase ve motor numaraları kazınanlar ise tespit edildi.

Yapılan uygulama kapsamında 8 motosiklete şase ve motor numaralarının kazındığı belirlenerek el konuldu. Motosikletler gerçek şase ve motor numaralarının tespiti için Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Sürücüler M.C, Ö.H, F.U, H.K, H.T ve İ.A hakkında adli ve idari işlem yapıldı.