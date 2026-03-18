Mücteba Hamaney: "Katiller bu bedeli çok yakında ödeyecektir"

İran lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail'in hava saldırısıyla ölümü üzerine yaptığı açıklamada "sorumlu katillerin bedel ödeyeceğini" belirtti

Hamaney ABD merkezli X sosyal medya platformundan Laricini'nin ölümü dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı.

Laricani'nin ailesine taziyelerini ileten Hamaney, dökülen her kanın sistemi daha da güçlendireceğini belirtti.

Hamaney, "Elbette her kanın bir bedeli vardır. Şehitlerin suçlu katilleri bu bedeli çok yakında ödeyecektir." ifadesini kullandı.