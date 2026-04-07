MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

Muğla’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören bir kız öğrenci, iş arayışı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sanal medya üzerinden iletişime geçti. İddiaya göre; görüşmeler sırasında Arkan’ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Arkan’ı "nitelikli cinsel taciz" iddiasıyla makamında gözaltına aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

TUTUKLANDI

Muğla'da iş başvurusu için sanal ortamda iletişim kurduğu üniversite öğrencisi D.Ç.'ye tacizde bulunduğu öne sürülen Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"BİLETİNİ GÖNDEREYİM YANIMA GEL"

Şikayetçi üniversite öğrencisi, Arkan'ın sürekli kendisini yanına çağırdığını söylerken, dosyaya giren mesajlaşmalar dikkat çekti. Arkan'ın, üniversite öğrencisine, “Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin”, “Gel artık”, “İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel” şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

İfade tutanağına göre, Arkan’ın telefonla arayarak yalnız yaşadığını söylediği ve genç kadını yanına çağırdığı da kayıtlara geçti. Bu sözler, savcılık tarafından nitelikli cinsel taciz kapsamında değerlendirilen önemli unsurlar arasında yer aldı. Genç kadın ifadesinin sonunda açık şekilde şikayetçi olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı