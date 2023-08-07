İstanbul Bakırköy'de minibüslere yönelik gerçekleştirilen denetimde muayenesi bittiği için çalışma ruhsatı iptal edilen sürücüye ceza kesilerek, araç trafikten men edildi. Sürücü, 'Muayenem yarın. Gün yok, muayeneye yer bulamıyorum' diyerek cezaya itiraz etti. Ceza kesilen başka bir sürücü ise, 'Uygulamadan çok memnun kaldım' diyerek denetimlerin devam etmesini istedi.

Muayenesiz minibüs kullanan sürücü 'Gün bulamıyorum' diyerek cezaya itiraz etti

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de minibüslere yönelik gerçekleştirilen denetimde muayenesi bittiği için çalışma ruhsatı iptal edilen sürücüye ceza kesilerek, araç trafikten men edildi. Sürücü, "Muayenem yarın. Gün yok, muayeneye yer bulamıyorum" diyerek cezaya itiraz etti. Ceza kesilen başka bir sürücü ise, "Uygulamadan çok memnun kaldım" diyerek denetimlerin devam etmesini istedi.

Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Amirliği ekipleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri yolcu gibi duraklarda bindikleri minibüslerde kuralları ihlal eden sürücüleri tespit ederek, denetleme noktasında durdurdu. Denetim sırasında muayeneden geçmediği için belediye tarafından ruhsatı iptal edilen sürücünün aracı bağlanırken, 4 bin 64 TL ceza kesildi. Sürücü Burhan A, "Yarın muayenem var, daha önce araç muayeneden geçmedi. Yarın yine muayenem var, gün yok, vakit bulamıyorum" diyerek cezaya itiraz etti.

Durağa yanaşmadan yolcu indirdiği ve fazla yolcu aldığı tespit edilen sürücü Murat Demir ise, "Denetimler devam etsin, memnunum. Bunu bireysel olarak değil, toplumsal olarak düşünüyorum" dedi.

Polis ekipleri denetimlerde muayenesiz araç kullanan sürücüye 4 bin 64 TL, hız sınırını aşan sürücüye 951 TL, telefonla konuşan sürücüye bin 387 TL, durağa yanaşmadan yolcu indirme ve bindirme ile ayakta yolcu alan sürücüye 777 TL, fazla yolcu alan iki sürücüye 682 TL olmak üzere toplamda 7 bin 861 TL para cezası kesti. Polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.