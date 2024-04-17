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Muammer Şahin Zafer İlkokulu'nda Okuma Bayramı Etkinliği

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bulunan Muammer Şahin Zafer İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya geldi ve çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Etkinlik, pasta kesilmesiyle sona erdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Muammer Şahin Zafer İlkokulu 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Okulda düzenlenen etkinlikte 1-A sınıfı öğrencileri, öğretmenler ve veliler bir araya geldi.

Öğrencilerin çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiği etkinlik, pasta kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Muammer Şahin Şahin Zafer Doğanşehir Malatya Eğitim Güncel Haberler

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