645 Bin Aday 2026-MSÜ Sınavına Başvurdu

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) 645 bin 406 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026-MSÜ, 1 Mart Pazar günü 81 ilde 133 sınav merkezinde düzenlenecek.

Sınav için 1467 bina ve 28 bin 879 salon kullanılacak. Sınavda adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe (40 soru), Sosyal Bilimler (20 soru), Temel Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (20 soru) testlerinden oluşan 120 soru sorulacak.

Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, saat 13.00'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 07.00 ile 10.00 arasında açık tutulacak.

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesi, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde 19 Şubat'tan itibaren erişime açıldı.

Sınava girecek adayların Harp Okulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne ve 2026-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmeleri gerekiyor.

2026-MSÜ'ye girecek adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekecek.

Sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Sonuçlar yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak. 2026-MSÜ sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş gibi işlemlerde kullanılmayacak.

"Amacımız, her öğrencimizin eşit şartlarla kariyer yolculuğuna başlamasını sağlamaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"340 bin 514 kadın, 304 bin 892 erkek aday olmak üzere toplamda 645 bin 406 adayın başvurduğu 2026-MSÜ'de 84 bin 996 kişi görev alacak. Sınav güvenliği için 7 bin 803 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 1336 aday bu haktan yararlandı. Sınava başvuran 87 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu."

Sınavın, adayların kariyer yolculuğundaki rolüne dikkati çeken Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, gençlerimizin ülkemize hizmet edecek nitelikli askeri personel olma yolunda attıkları en önemli adımlardan biridir. Bu sınav, sadece akademik bilgiyi değil, aynı zamanda disiplinli çalışma alışkanlığını, azmi ve kararlılığı da ölçmektedir. Amacımız, her bir öğrencimizin eşit şartlar altında kariyer yolculuğuna başlamasını sağlamaktır. Gençlerimizin kendilerine güvenmelerini ve sınav günü sakin kalmalarını tavsiye ediyorum. Adaylarımız sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalı. Yanlarında sınava giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalı. Sınava girecek adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."