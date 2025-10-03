MSKÜ Öğretim Üyesi Mahmut Yıldıztekin'den Uluslararası Başarı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Yıldıztekin'in "Sığla Yağı Kapsülü" patentiyle TÜRKPATENT ISIF'25 Uluslararası Buluş Fuarı'nda gümüş madalya kazandığı bildirildi.

MSKÜ'den yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Patent Portföyünde yer alan MSKÜ Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Yıldıztekin'in buluşçusu olduğu "Sığla (Liquidambar orientalis) Yağı Kapsülü" başlıklı patentin, dünyanın en yüksek ziyaretçi sayısına sahip uluslararası buluş fuarı ünvanını koruyan TÜRKPATENT ISIF'25 kapsamında gümüş madalyayla ödüllendirildiği belirtildi.

Bu başarının, MSKÜ'nün AR-GE ve inovasyon kapasitesini uluslararası düzeyde ortaya koyduğu ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik üretkenliğini de gözler önüne serdiği ifade edildi.

Açıklamada, Türk akademisinin küresel ölçekteki yenilikçilik potansiyelini güçlendiren bu ödülün, sağlık, gıda ve biyoteknoloji alanlarında yerli ve sürdürülebilir çözümlere olan ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlayacağı da kaydedildi.

Projenin yürütücülüğünü Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Torun'un üstlendiği belirtilen açıklamada, araştırma ekibinde MSKÜ'den Doç. Dr. Mahmut Yıldıztekin ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Hilal Şahin Nadem'in yer aldığı aktarıldı.

Çalışmada, endemik bir tür olan sığla yağının mikro ve nanoenkapsülasyon teknikleriyle kapsüllenmesi, bu kapsüllerin optimum koşullarda üretimi, karakterizasyonu, in vitro statik sindirim ortamlarında salınımı, antiülserojenik ve antikarsinojenik etkileri ile depolama stabilitesinin çok yönlü olarak incelendiğine dikkati çekilen açıklamada, geliştirilen kapsüllerin, model gıda ürünlerinde uygulamalı olarak test edildiği de vurgulandı.