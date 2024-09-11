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Zeytin Dalı Harekatı'nda Silah Kazası: Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan Şehit Oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 11 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen bir silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, bu olayda hayatını kaybeden şehit için başsağlığı diledi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Onur ÇAPAN, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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