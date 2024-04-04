MSB'den askerlerin toplu oy kullanma görüntülerine yanıt: Mevzuata göre yerine getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında yerel seçimlerde bazı askerlerin toplu oy kullandığı görüntülere ilişkin "Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir." denildi.

1 OCAK'TAN BU YANA 673 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, özetle şöyle konuştu:

"İkinci İnönü Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutluyor, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İnönü Muharebeleri'ni zaferle sonuçlandıran İsmet İnönü ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını; 71 yıl önce bugün elim bir kaza sonucu Çanakkale Boğazı'nda batan Dumlupınar Denizaltımızdaki 81 kahraman şehidimiz ile tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla; son bir haftada 27, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 280'i Irak'ın, 393'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

SINIRLARDA 109 ŞAHIS YAKALANDI

Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2 bin 109 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 112'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41 bin 521'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 114 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'YLE GÖRÜŞME

Bakanımız, 29 Mart'ta ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerini kabul etmiş, 1 Nisan'da Dışişleri Bakanımız ile bir araya gelmiş, 2 Nisan'da ise Meclis Başkanımızın ev sahipliğinde ve sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen iftara katılmıştır.

Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanındaki iş birliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna'daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

KIBRIS

Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında güvenlik, barış ve istikrar için bulunduğumuz ve milli meselemiz olan Kıbrıs'ta; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyor, tarafları miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemler yerine tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı çözüme yönelmeye davet ediyoruz.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Son 6 aydır, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarının şiddetini artırarak devam ettirmesi, yoğun sivil ölümlerine yol açması, özellikle çocuklara karşı vicdansızca davranışları, Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakması, yardım kuruluşlarını bile vurması Gazze'deki trajedinin ne kadar vahim boyutlara taşındığının göstergesidir. Ayrıca, çatışmaların diğer bölge ülkelerine de yansıması kaygı vericidir. Küresel barışa ve istikrara zarar veren bu insanlıktan uzak saldırıların bir an evvel son bulması adına uluslararası toplumu bir kez daha göreve çağırıyoruz.

NATO'NUN 75. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

1952 yılından bu yana aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olduğumuz NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümü kutluyoruz. Türkiye; Avrupa-Atlantik coğrafyasında güvenlikle ilgili tüm meselelerde en önemli platform olmayı sürdüren NATO'ya, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de önemli ve belirleyici katkılarda bulunmaya devam edecektir

Personel ve askeri öğrenci alım-temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemleri 3 Nisan'da başlamış olup 10 Mayıs'a kadar devam edecektir."