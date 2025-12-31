Haberler

MSB'den 'yeni yıl' klibi
Güncelleme:
Millî Savunma Bakanlığı, 2026 yılına giriş dolayısıyla hazırladığı klipte, Mehmetçiğin aziz millete yeni yıl mesajlarını paylaştı. Klipte, yurt içindeki ve yurt dışındaki askerlerin mesajları yer alıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıla özel klip hazırladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından, "Kahraman Mehmetçiğimizden aziz milletimize yeni yıl selamı! Zaman değişir, takvim yenilenir. Ama Mehmetçiğin görevi, yeminine sadakati değişmez. 2026 yılında da aynı azim, aynı inançla vatan nöbetindeyiz" notuyla yeni yıl için hazırlanan klip paylaşıldı. Klipte, yurt içinde ve yurt dışında; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görevli personelin yeni yıl mesajlarına yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

