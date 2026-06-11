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MSB: Amasya'dan İstanbul'a karaciğer grefti en kısa sürede ulaştırıldı

MSB: Amasya'dan İstanbul'a karaciğer grefti en kısa sürede ulaştırıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi uçakla Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftinin en kısa sürede ulaştırıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait B-200 tipi uçakla Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftinin en kısa sürede ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçağımız ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Amasya'dan İstanbul'a karaciğer greftini en kısa sürede ulaştırarak zamanla yarışta kritik bir rol üstlendik. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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