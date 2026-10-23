Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSB, Tümamiral Yetkin ve beraberindeki heyetin Lazkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin ve beraberindeki heyetin Lazkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi. Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkanlarının artırılması için gemi bakım, onarım, eğitim ve liman altyapısı konularında mutabakat ve yol haritası oluşturuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve beraberindeki heyetin Suriye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler kapsamında, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve bağlı kuruluşumuz ASFAT temsilcileri Lazkiye'yi ziyaret etti. Ziyaret ile gemi bakım, onarım, modernizasyon, yeni gemi inşası, ferdi ve tim eğitimleri ile liman altyapı imkanlarının geliştirilmesi konusunda Lazkiye'de incelemeler yapılarak mutabakat ve yol haritası oluşturuldu."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de Vatan Caddesi trafiğe kapatılıyor! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Cumartesi sabah 05.45'te başlıyor! İşte trafiğe kapanacak yollar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda
Pendik’te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Hafriyat kamyonu eczaneye daldı! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...