MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var

MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
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MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son durum hakkında bilgi verdi ve teslim olan terörist sayısının arttığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PKK'NIN FESİH KARARI SONRASI SON DURUM

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması'nı Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Bahse konu Mutabakat Muhtırasında deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya'nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

SURİYE'DEKİ SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

Türkiye olarak temel gayemiz; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSefs:

KİM KİME TESLİM OLDU ACABA,İNANAN VARSA...

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

canlı yayın yapın inanalim

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