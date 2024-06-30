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MSB, Suriye'de 7 teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/ Ypg'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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