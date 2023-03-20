MSB Selden etkilenen vatandaşa, akülü tekerlekli sandalye teslim edildi

ŞANLIURFA'da yaşanan sel felaketinden etkilenen Hüseyin Kaş'a, 2'nci Ordu Komutanlığı'nca, akülü sandalye hediye edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Şanlıurfa'da sel felaketinden etkilenen vatandaşımız Hüseyin Kaş'a 2'nci Ordu Komutanlığı tarafından gönderilen akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. 2'nci Ordu Komutanı Org. Metin Gürak ile vatandaşımız da telefonda görüştü" ifadelerine yer verildi. (DHA)