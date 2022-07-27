MSB: Saldırıyı gerçekleştirenlerden diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırı kınanarak, "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğu'muza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz" ifadelerine yer verildi.