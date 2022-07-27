MSB: Saldırıyı gerçekleştirenlerden diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Saldırıyı gerçekleştirenlerden diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır

MSB: Saldırıyı gerçekleştirenlerden diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırı kınanarak, "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" denildi.

 - Güncelleme:

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırı kınanarak, "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Musul Başkonsolosluğu'muza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title