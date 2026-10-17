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MSB, Prizren'de Türkçe eğitim gören öğrencilerin kışlada ağırlandığını bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'nın Prizren şehrinde Türkçe eğitim gören ortaokul öğrencilerinin Sultan Murat Kışlası'nda ağırlandığını açıkladı. Ziyarette öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova'nın Prizren şehrinde Türkçe eğitim gören ortaokul öğrencilerinin, Sultan Murat Kışlası'nda ağırlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Gönül bağlarımız geleceğimizle güçleniyor. Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığımız, Prizren'de Türkçe eğitim gören ortaokul öğrencilerini Sultan Murat Kışlası'nda ağırlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tanıttı. Ortak tarih, güçlü bağlar, aydınlık yarınlar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
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