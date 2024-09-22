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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, 22 Eylül 2024 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan sızma girişiminde Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu açıkladı. Bakan Yaşar Güler, şehit için taziye mesajı yayımlayarak, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Maşallah Abakay için taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 22 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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