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MSB, Pars Filo'nun iki F-16'sının Litvanya'daki NATO medya gününe katıldığını duyurdu

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MSB, NATO'nun hava polisliğinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya'daki medya gününe 181. Jet Filo Komutanlığına (Pars Filo) ait iki F-16'nın katıldığını bildirdi. Bakanlık, müttefik hava sahasının güvenliği için görev başında olduklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya'da düzenlenen medya gününe, 181. Jet Filo Komutanlığına (Pars Filo) ait iki F-16 uçağının katıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde güç birliği. NATO'nun Hava Polisliği görevinden hava savunma konseptine geçiş süreci kapsamında Litvanya'da düzenlenen medya gününe, 181'inci Jet Filo Komutanlığımıza ait iki adet F-16 uçağımız katıldı. Müttefik hava sahasının güvenliği için görev başındayız." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, görevden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA
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