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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Harp Okulu öğrencilerinin katılımıyla 2 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Geleceğe nefes, yarınlara umut. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığımız ve Kara Harp Okulu öğrencilerimizin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturularak daha yeşil bir geleceğe katkı sağlandı. Geleceğimiz için birlikte yeşertiyoruz."

Paylaşımda, etkinliğe ilişkin videoya da yer verildi.

Kaynak: AA