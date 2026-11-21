MSB, Özel Kuvvetler ve Harp Okulu öğrencilerinin 2 bin 500 fidan diktiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Harp Okulu öğrencileriyle 2 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi. Bakanlık, etkinliğin daha yeşil bir geleceğe katkı sağladığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Harp Okulu öğrencilerinin katılımıyla 2 bin 500 fidanın toprakla buluşturulduğunu bildirdi.
MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Geleceğe nefes, yarınlara umut. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığımız ve Kara Harp Okulu öğrencilerimizin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 2 bin 500 fidan toprakla buluşturularak daha yeşil bir geleceğe katkı sağlandı. Geleceğimiz için birlikte yeşertiyoruz."
Paylaşımda, etkinliğe ilişkin videoya da yer verildi.