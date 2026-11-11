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MSB Mehteran Takımı COP31 Antalya'da yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti

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MSB Mehteran Takımı COP31 Antalya'da yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti
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Antalya'daki COP31'de üçüncü gün etkinlikleri sürerken Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı ziyaretçilere özel gösteri sundu. Geleneksel marşlar özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti; katılımcılar gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

COP31'DE MEHTERAN GÖSTERİSİ

Antalya'da düzenlenen COP31'de 3'üncü gün etkinliklerle sürüyor. Zirve kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Takımı, ziyaretçilere özel bir gösteri sundu. Mehteran Takımı, dünyanın dört bir yanından gelen delegasyonları ve ziyaretçileri ağırlayan alanın girişinde, geleneksel marşları seslendirdi. Tarihi üniformaları ve görkemli performanslarıyla dikkati çeken Mehteran bölüğü, özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Marşlara alkışlarla tempo tutan katılımcılar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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