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MSB, Malatya'da mahsur kalan vatandaşların helikopterle kurtarıldığı anları paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşların S-70 tipi helikopterlerle kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşların helikopterle kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Zamanla yarışan kahramanlık, en zorlu arazilerde hayat bulur. Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 tipi helikopterle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında, çok dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik kurtarma görevi başarıyla icra edildi. Zorlu coğrafyada görev yapan personelimiz, vatandaşlarımızı emniyetli şekilde bölgeden alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmelerini sağladı. Tedavi altına alınan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Paylaşımda, kurtarma operasyonuna dair görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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