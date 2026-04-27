MSB, Libya'daki Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.
MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, 13-30 Nisan 2026 tarihlerinde, şiddet yanlısı örgütlere karşı harekat icra eden unsurların eğitilmesi amacıyla meskun mahal safhası ile devam ediyor."
Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu