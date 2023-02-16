İspanya ordusu, İskenderun'da devriye mi atıyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüntülere ilişkin açıklama Güncel Haberler 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların Hatay'ın İskenderun ilçesinde devriye görevi yaptığı iddiasıyla servis edilen görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Milli Savunma Bakanlığı iddialara ilişkin açıklamasında, görüntülerin yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekildiğini ifade etti. Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığı iddiasına ilişkin görüntüler yer almıştı. "ARAMA-KURTARMA BÖLGESİNE İNTİKAL GÖRÜNTÜSÜ" Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerin depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekildiğini bildirdi. Kaynak: AA / Güncel Milli Savunma Bakanlığı İskenderun İspanya Güncel Haberler

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