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İspanya ordusu, İskenderun'da devriye mi atıyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüntülere ilişkin açıklama

Güncel Haberler

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların Hatay'ın İskenderun ilçesinde devriye görevi yaptığı iddiasıyla servis edilen görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Milli Savunma Bakanlığı iddialara ilişkin açıklamasında, görüntülerin yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekildiğini ifade etti.

Bazı internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, "İspanya ordusuna bağlı zırhlı araçların İskenderun ve sahil bölgesinde devriye görevi" yaptığı iddiasına ilişkin görüntüler yer almıştı.

İspanya ordusu, İskenderun'da devriye mi atıyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüntülere ilişkin açıklama

"ARAMA-KURTARMA BÖLGESİNE İNTİKAL GÖRÜNTÜSÜ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, görüntülerin depremin ardından yardım için bölgeye gelen İspanya Silahlı Kuvvetlerine ait araçların arama-kurtarma bölgesine intikali sırasında çekildiğini bildirdi.

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Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı İskenderun İspanya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Alkurt:

SEVGILI DEVLET BÜYÜKLERIM, ACIKLAMA GETIRDIGINIZ ICIN TESEKKÜRLER. LAKIN ANLAMAKTA ZORLANIYORUM, DEPREMDE ZARAR GÖRMÜS INSANLARA BIZIM BILDIGIMIZ INSANI YARDIM AMACI ILE YIYECEK, GIYECEK SEYLER GÖNDERILIR..ASKERI ZIRHLARIN NE ISI VAR? GERCEKTEN ANLAMIYORUM.

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Salih ÇAKIR:

TSK'ya yaptırılmayan arama kurtarma görevi, İspanya ordusuna neden yaptırılıyor?

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HALİS ER:

Teşekkürler

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