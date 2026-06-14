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MSB'den Jandarma'nın 187. Yıl Dönümüne Kutlama

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Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan yayımladığı bir mesajla kutladı. Bakanlık, şehitlere rahmet dileyip gazilere sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Asil milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza mücadele ettiğimiz kahraman ve fedakar Jandarma Genel Komutanlığının 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutlar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileriz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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